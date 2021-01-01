الجريدة الرسمية ; إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات



إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات



نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إدراج عدد من المواد المخدرة في جدول المخدرات وجاء نص القرار المنشور .



بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقـم 151 لـسنة 2019وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيـر المـشروع فـي المخـدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ؛وعلى فتوى الجمعية العموميـة لقـسمى الفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـةملف رقم (634/1/58) بجلسة ????/?/7 وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة مـن ممثلـى هيئـة الـدواء المـصرية وزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ ????/?0/24 ؛وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسـواق بهيئة الدواء المصرية .



تضاف المواد الآتية وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتهـا ، وأمـلاح

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نظائرها ، واستراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :