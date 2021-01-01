الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



البروستاتا هي جزء من الجهاز التناسلي الذكري، سرطان البروستاتا هو مرض تبدأ فيه خلايا البروستاتا بالنمو بسرعة، يحدث هذا السرطان نتيجة ارتفاع مستوى PSA (نوع من البروتين) في الدم.





وتوفي 10 ملايين شخص بسبب السرطان في عام 2020، وتم تشخيص ما يقدر بنحو 1.41 مليون شخص بسرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم مما يجعله رابع أكثر أنواع السرطان تشخيصًا في العالم.



تشخيص سرطان البروستاتا في المرحلة الأولى

يمكن أن تكون الاختبارات الصحية والمعلومات حول الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا مفيدة جدًا بالنسبة لك.

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من هو المعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتاوبالمناسبة ، فإن سرطان البروستاتا يمثل 60? من الحالات التي تم تشخيصها لدى الأشخاص فوق سن 65 لكن هذا السرطان يمكن أن يصيب أي شخص تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات التاريخ العائلي والسمنة.يمكن لهذا الاختبار الكشف عن سرطان البروستاتاوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يتم الكشف عن هذا السرطان عن طريق فحص دم يسمى اختبار مستضد البروستات النوعي (PSA) يقيس مستوى PSA في الدم. تزيد الدرجة التي تزيد عن 10 من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 50 بالمائة.ما هو PSA-بساPSA هو بروتين تنتجه الخلايا الطبيعية والخبيثة في غدة البروستاتا زيادة كميته في الدم يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا على الرغم من عدم وجود مستوى طبيعي محدد لـ PSA ، إلا أنه يتم الاحتفاظ بمستوى 4.0 نانوغرام / مل وأقل في الفئة العادية. لا يرتبط ارتفاع PSA دائمًا بسرطان البروستاتا ، بل يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لمشاكل أخرى في البروستاتا.أعراض سرطان البروستاتاصعوبة التبولانخفاض تدفق البولكثرة التبول في الليلصعوبة إفراغ المثانة تمامًاألم أو حرقة أثناء التبولدم في البول أو السائل المنويألم في الظهر أو الوركين أو الحوضألم أثناء القذفتورم القدمينكيفية الوقاية من سرطان البروستاتايكون خطر هذا المرض أعلى بعد الـ 50 الذي بدأ منذ سنوات عديدة بسبب نمط حياتك في مثل هذه الحالة ، إذا كنت ترغب في إبعاد سرطان البروستاتا عن نفسك، فلا تفوت الفحوصات الطبية المنتظمة مع الفواكه والخضراوات والتمارين الرياضية المنتظمة والوزن الصحي.