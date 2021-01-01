8 فوائد مذهلة للشاي الأخضر.. تعرف عليها



الشاي الأخضر الشاي الأخضر



الشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ويحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.



على الرغم من فوائد الشاي الأخضر، فإن أخصائية التغذية دعاء نوير كشفت عبرعن فوائد تناول الشاي الأخضر.





1-تخفيف الوزن الزائد

شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق يفقدك الوزن الزائد، حيث يسهم الشاي الأخضر في حرق الدهون، و يحارب تكونها كما ينظم عملية الايض ما يسهم في محاربة السمنة، و تخفيف الوزن الزائد بفاعلية شديدة.

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2_المحافظة على صحة القلبشرب الشاي الأخضر على الريق يقوي عضلة القلب، حيث يخفض نسبة الكوليسترول الضار و يخفض ضغط الدم، و المداومة على تناوله يوميا على الريق يحافظ على سلامة و صحة القلب .3_مفيد للعظام و المفاصلشرب كوب من الشاي الأخضر على الريق مفيد للعظام، حيث يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تهدئ التهابات المفاصل و تحمي من الإصابة بالانزلاق الغضروفي و مضاعفاته الوخيمة على صحة الانسان .4_الحماية من السرطانشرب الشاي الأخضر على الريق يحمي الجسم من السرطان، بسبب مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي الأخضر بالاضافة إلى الفيتامينات التي تحارب الخلايا الخبيثة و تمنع نموها .5_مفيد للدماغتناول كوب الشاي الأخضر على الريق مفيد للدماغ، حيث ينشط الشاي الأخضر خلايا الدماغ و يزيد نشاطها و يعمل على تحسين الذاكرة، و يحمي من الاصابة بالزهايمر .6_مفيد للأسنانالشاي الأخضر مفيد للأسنان، و خصوصاً لمن يعاني من رائحة الفم الكريهة، حيث يسهم تناول الشاي الأخضر على الريق في طرد الروائح الكريهة، و يزيد من قوة اللثة، و الاسنان، و يمنع الالتهابات .7_زيادة نشاط الجسمتناول كوب الشاي الأخضر على الريق يزيد من نشاط الجسم، حيث تعمل مكونات الشاي الأخضر على منح الجسم قوة و حيوية غير مسبوقة، كما يعتبر مهدئ طبيعي للأعصاب، و يسهم في تخفيف التوتر و القلق.8_تعزيز الجهاز المناعيتناول الشاي الأخضر يعزز الجهاز المناعي، و يفضل تناول كوب الشاي الأخضر يوميا على الريق لرفع مقاومة الجسم للأمراض الخطيرة، و رفع امكانية مهاجمته للعدوى و الفيروسات ، و حماية الجهاز الهضمي من الاضطرابات و المغص .