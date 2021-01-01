نصائح لتغذيه البشرة في الشتاء

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لتغذيه البشرة في الشتاء


أكدت الدكتورة "نورا مقشط" أخصائي التغذية العلاجية والتجميل ، أن تغذية البشرة داخلياً بنظام صحي وتكلفة بسيطة تأتي في المقدمة و هي أفضل من الكريمات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي لا تكفي وحدها للحصول علي بشرة صحية نضرة وخالية من الشوائب.

وأضافت أن الحصول علي بشرة صحية يجب استخدام العناصر الغذائية الاتية:

-الشاي الاخضر : اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر، احرصو على تناول الشاي الاخضر يومياً ولكن في فترة بعيدة عن مواعيد الوجبات .

- الحمضيات : مصدر لمضاد اكسدة مهم جداً وهو فيتامين C الذي يلعب دوراً اساسياً في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد، من الليمون والبرتقال واليوسفي و الجريب فروت .

-البقوليات : مصدر غني جداً بالبروتينات والالياف والحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B. وكلها عبارة عن عناصر غذائية مهمة جداً للحفاظ على صحة البشرة والشعر، انصح بالعدس أو الحمص ضمن نظامك الغذائي..

- السبانخ : هي احد الورقيات المعروفة بكونها مصدر للحديد والمواد المضادة للاكسدة.

-الجزر : اشهر الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين مهم لجمال البشرة ونضارتها. فهو احد مضادات الاكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتشيخ الجلد والبشرة. فعليك بكوب من عصير الجزر المنعش يومياً.
-الجوز : أحد المصادر الغنية جدا بالأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 المهمة جدا لصحة البشرة ولتقوية الشعر وحمايته، فقط 3-4 حبات يوميه من الجوز تكفي .

-سمك السلمون : اشهر الاسماك الدهنية الغنية جدا بالاوميغا 3 المهم جدا لبشرة رطبة ونضرة، فهو يعمل على وقاية البشرة الجفاف. كما ويعتبر الاوميغا 3 مضاد فعال للالتهابات الجلدية، ومساهم في علاج حب الشباب والوقاية منه.

-غذو اجسادكم بالمياه ، فالماء يتم فيها كافة العمليات الحيوية للجسم ويحافظ علي رطوبة الجلد والبشرة ووقايتها من الجفاف وتعزيز الكلي والكبد وتخليصه من السموم .

المصدر: elbalad

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