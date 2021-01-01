كأس العالم
تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.
وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.
وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.
وقررت شبكة قنوات بى ان سبورت إذاعة 28 مباراة في بطولة كأس العالم بقطر عبر القناة المفتوحة.
قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا
يوم الأحد 20/11
قطر vs الإكوادور
يوم الاثنيـن 21/11
أمريكا vs ويلز
يوم الثلاتـاء 22/11
فرنسا vs أستراليا
يوم الاربعـاء 23/11
بلجيكا vs كندا
يوم الخميـس 24/11
البرازيل vs صربيا
يوم الجمـعة 25/11
إنجلترا vs أمريكا
يوم السبـت 26/11
فرنسا vs الدنمارك
يوم السبـت 26/11
الأرجنتين vs المكسيك
يوم الاحـد 27/11
بلجيكا vs المغرب
يوم الاحـد 27/11
إسبانيا vs ألمانيا
يوم الاثنيـن 28/11
البرتغال vs الأورجواى
يوم الثلاثـاء 29/11
ويلز vs إنجلترا
يوم الاربعـاء 30/11
تونس vs فرنسا
يوم الاربعـاء 30/11
بولندا vs الأرجنتين
يوم الخميـس 01/12
اليابان vs إسبانيا
يوم الخميـس 01/12
كوستاريكا vs ألمانيا
يوم الجمعـة 02/12
الكاميرون vs البرازيل
فى دور 16 ستقوم القناة بنقل عدد 5 مباريات
فى دور 8 ستقوم القناة بنقل عدد 3 مباريات
ستنقل القناة مبارتى الدور نصف النهائى
ستنقل القناة المباراة النهائية لكاس العالم 2022
على القناة beIN Sport HD مفتوح
التردد Nilsat 7W 11054H27500
التردد Badr Sat 26E 11566H27500
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قناة مفتوحة
أعلنت قناة بي ان سبورتس المفتوحة على النايل سات، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم عام 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.
وتقام المباراة بين منتخب قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر القادم في أولى مباريات كأس العالم 2022.
ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الإكوادور والسنغال وهولندا.
وتأهل 5 منتخبات من قارة أفريقيا وهي السنغال والكاميرون وغانا والمغرب وتونس.
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