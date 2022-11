قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

كأس العالم كأس العالم



تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.







وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.

قد يعجبك أيضا...

وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.وقررت شبكة قنوات بى ان سبورت إذاعة 28 مباراة في بطولة كأس العالم بقطر عبر القناة المفتوحة.قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانايوم الأحد 20/11قطر vs الإكوادوريوم الاثنيـن 21/11أمريكا vs ويلزيوم الثلاتـاء 22/11فرنسا vs أستراليايوم الاربعـاء 23/11بلجيكا vs كندايوم الخميـس 24/11البرازيل vs صربيايوم الجمـعة 25/11إنجلترا vs أمريكايوم السبـت 26/11فرنسا vs الدنماركيوم السبـت 26/11الأرجنتين vs المكسيكيوم الاحـد 27/11بلجيكا vs المغربيوم الاحـد 27/11إسبانيا vs ألمانيايوم الاثنيـن 28/11البرتغال vs الأورجواىيوم الثلاثـاء 29/11ويلز vs إنجلترايوم الاربعـاء 30/11تونس vs فرنسايوم الاربعـاء 30/11بولندا vs الأرجنتينيوم الخميـس 01/12اليابان vs إسبانيايوم الخميـس 01/12كوستاريكا vs ألمانيايوم الجمعـة 02/12الكاميرون vs البرازيلفى دور 16 ستقوم القناة بنقل عدد 5 مبارياتفى دور 8 ستقوم القناة بنقل عدد 3 مبارياتستنقل القناة مبارتى الدور نصف النهائىستنقل القناة المباراة النهائية لكاس العالم 2022على القناة beIN Sport HD مفتوحالتردد Nilsat 7W 11054H27500التردد Badr Sat 26E 11566H27500مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالكمحمود فايز يهنئ هيكتور كوبر بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيبقناة مفتوحةأعلنت قناة بي ان سبورتس المفتوحة على النايل سات، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم عام 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.وتقام المباراة بين منتخب قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر القادم في أولى مباريات كأس العالم 2022.ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الإكوادور والسنغال وهولندا.وتأهل 5 منتخبات من قارة أفريقيا وهي السنغال والكاميرون وغانا والمغرب وتونس.