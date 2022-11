مواصفات و سعر Galaxy M32.. ميزات رهيبة تصل هاتف سامسونج مع أندرويد 13

Galaxy M32 Galaxy M32

بدأت شركة سامسونج Samsung، في طرح واجهة المستخدم الجديدة One UI 5.0 والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13 إلى هاتف آخر من تشيلة Galaxy M، والتي حصل عليها في وقت سابق طراز Galaxy M52 5G لعام 2021.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف سامسونج المتطور Galaxy M32 5G، على إصدار البرنامج الثابت المرفق بالتحديث الرئيسي الجديد لواجهة المستخدم One UI 5.0، والذي يحمل رقم الإصدار M526BRXXU1CVJ7، مما يعني أن هذا الهاتف أصبح الآن يقدم مميزات جديدة تصل مع نظام التشغيل أندرويد 13.



ويبلغ حجم التحديث الجديد حوالي 1.6 جيجابايت، ويتضمن أحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد، وواجهة سامسونج One UI، بالإضافة إلى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر، والذي يعمل على إصلاح ما يقرب من أربعين من الثغرات الأمنية.

مميزات واجهة المستخدم One UI 5.0من بين أهم التحديثات والتغيرات الجديدة التي اضافتها سامسونج في تحديث واجهة المستخدم One UI 5.0، إعادة تصميم رسوميات النظام "الـ Animation"، أدوات تخصيص الصفحة الرئيسية والإشعارات، تخصيص شاشة قفل الشاشة، زيادة سرعة الـ Shutter Speed ضمن إعدادات الكاميرا، مجموعة من المميزات لتطبيق معرض الصور، وتغيير لغة التطبيقات وغيرها.سعر ومواصفات Galaxy M32 5Gأطلقت سامسونج هاتف Galaxy M32 5G في شهر سبتمبر من العام الماضي، مع نظام التشغيل Android 11 وواجهة المستخدن One UI 3.1، ووعدت عملاقة التقنية الكورية حينها بتقديم التحديثات الأمنية للهاتف لمدة 4 سنوات.وصممت سامسونج هاتف Galaxy M32 5G، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، وتحتوي على تصميم Infinity-V، الذي يضم شق قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.وزودت سامسونج هاتف Galaxy M32 5G، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها حتي 15 وات، وتشتمل الميزات المتبقية بالهاتف الذكي بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومنفذ شحن من نوع USB-C، و شريحة NFC.ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 720، بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي بتكوينات الذاكرة تبلغ سعتها 6 + 128 جيجابايت، و 8 +128 جيجابايت.ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، للبيع في الهند باللونين الأسود والأزرق السماوي، مقابل سعر حوالى 259 دولار (أي ما يعادل 6300 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.