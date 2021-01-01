OnePlus 11 من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2



OnePlus 11 OnePlus 11

كشفت كوالكوم اليوم عن الجيل الجديد من رقاقات المعالج المميزة Snapdragon 8 Gen 2، ولقد أكدت وان بلس على أن هاتف OnePlus 11 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي تضم معالج كوالكوم.



ينطلق الجيل الأول من الهواتف المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة من كوالكوم في نهاية هذا العام وبداية 2023.



ولقد أكدت وان بلس من خلال إعلان تشويقي على دعم هاتف OnePlus 11 برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة من كوالكوم، كما أشارت وان بلس في إعلانها إلى خططها لإطلاق أول منصة تدعم ميزة التتبع البصري.

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ولقد رصدت التسريبات السابقة هاتف وان بلس المرتقب بنموذج رقم 11-PBH110 بشاشة مميزة بتقنية LTPO وحجم 6.7 إنش، وتصميم منحني مع ثقب للكاميرة الأمامية.كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ودعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.وفي إعدادات الكاميرة تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 32 ميجا بيكسل.يذكر أن معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديد يضم نواة ARM Cortex-X3 بسرعة 3.2GHz، مع 4 من أنوية بسرعة 2.8GHz، وثلاثة من الأنوية بسرعة 2.0GHz، كما يدعم آداء أسرع بنسبة 35%، وكفاءة أفضل في إستهلاك الطاقة بنسبة 40%.كما يأتي المعالج بترقية في تقنية الذكاء الإصطناعي مع Hexagon جديد، وترقية في مميزات الكاميرة، وآداء أفضل في كرت الشاشة مع تقنية تتبع الأشعة.