تؤكد vivo على دعم سلسلة vivo X90 بمستشعر Sony IMX758

شاركت vivo إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على دعم سلسلة vivo X90 القادمة بمستشعر Sony IMX758 بججم 1 إنش، ورقاقة معالج Dimensity 9200.
ينطلق حدث vivo القادم في 22 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X90، على أن تضم السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وvivo X90 Pro Plus، وتشير التوقعات إلى أن هاتف X90 Pro Plus سيكون من بين الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.
من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي برقاقة معالج Dimensity 9200 وهو ما أكدت عليه الشركة في الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم.
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