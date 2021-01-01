تخطط شركة أبل لاستخدام شرائح أمريكية الصنع اعتبارًا من عام 2024

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تستعد شركة أبل للحصول على شرائح من مصنع في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. وبحسب ما ورد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، خلال اجتماع مع موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، قائلاً لهم إن شركة أبل “اتخذت بالفعل قرارًا بالشراء من مصنع في ولاية أريزونا”.



وكما يشير جورمان، فإن ذلك سيقلل من اعتماد أبل على المصانع في آسيا، وخاصة تايوان، حيث يتم إنتاج 60 بالمائة من المعالجات في العالم.



ووفقًا للتقارير السابقة، تخطط شركة أبل لاعتماد عملية صنع الشرائح 3 نانومتر الجديدة من TSMC، والتي تعد الأحدث والأكثر تقدمًا حتى الآن للأجهزة المستقبلية. وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز إن المعالج المحمول A17 الذي تطوره أبل حاليًا لمجموعة iPhone 2023 سيتم إنتاجه بكميات كبيرة باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

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من غير الواضح ما إذا كانت أبل تنوي فقط استخدام مصنع أريزونا للشرائح الأقدم والأقل تعقيدًا أو ما إذا كانت شركة TSMC لديها خطط لتحديث المصنع. تفكر TSMC بالفعل في بناء مصنع ثانٍ بجوار منشأتها التي تبلغ تكلفتها 12 مليار دولار في ولاية أريزونا، لكنها أخبرت بلومبرج أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.