تخطط شركة أبل لاستخدام شرائح أمريكية الصنع اعتبارًا من عام 2024

تستعد شركة أبل للحصول على شرائح من مصنع في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. وبحسب ما ورد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، خلال اجتماع مع موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، قائلاً لهم إن شركة أبل “اتخذت بالفعل قرارًا بالشراء من مصنع في ولاية أريزونا”.
وكما يشير جورمان، فإن ذلك سيقلل من اعتماد أبل على المصانع في آسيا، وخاصة تايوان، حيث يتم إنتاج 60 بالمائة من المعالجات في العالم.
ووفقًا للتقارير السابقة، تخطط شركة أبل لاعتماد عملية صنع الشرائح 3 نانومتر الجديدة من TSMC، والتي تعد الأحدث والأكثر تقدمًا حتى الآن للأجهزة المستقبلية. وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز إن المعالج المحمول A17 الذي تطوره أبل حاليًا لمجموعة iPhone 2023 سيتم إنتاجه بكميات كبيرة باستخدام التكنولوجيا الجديدة.
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