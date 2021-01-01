تتيح نتفليكس لك الآن تسجيل الخروج من أجهزة معينة عن بُعد



نتفليكس نتفليكس

بدءًا من اليوم، سيتمكن مستخدمو نتفليكس من رؤية جميع الأجهزة المرتبطة بحساباتهم ولديهم خيار تسجيل الخروج عن بُعد من كل جهاز على حدة. وسيتمكن المستخدم من رؤية نوع كل جهاز، على سبيل المثال، تلفزيون ذكي أو هاتف يعمل بنظام أندرويد. هذا وبالإضافة إلى ملف التعريف الذي تم استخدامه مؤخرًا لمشاهدة شيء ما على هذا الجهاز، وآخر مرة قام فيها تم بث شيء ما والموقع التقريبي المستند على عنوان IP. ستتوفر صفحة إدارة الوصول والأجهزة الجديدة على الويب ونظام التشغيل iOS و Android.



تقترح نتفليكس أن هذا قد يكون مفيدًا عندما تسافر خلال فترة العطلة. ربما تستخدم حسابك على التلفزيون الذكي الخاص بالفندق، لكنك قد تكون نسيت تسجيل الخروج قبل المغادرة. من صفحة إدارة الوصول والأجهزة في إعدادات حسابك، ستتمكن من تسجيل الخروج من هذا الجهاز المحدد عن بُعد. فحتى وقتنا الحالي، لم تعرض نتفليكس سوى خيار تسجيل الخروج من جميع الأجهزة.



اتخذت الشركة خطوات في الأسابيع الأخيرة ستسهل عليك طرد شخص ما من حسابك قبل اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمة المرور. وبدأت الشركة في طرح خيار نقل ملف تعريف به البيانات والتفضيلات إلى حساب جديد.

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أحد الأسباب الرئيسية لأهمية هذه الميزة هو حقيقة أن نتفليكس ستبدأ في فرض رسوم إضافية على المستخدمين الذين يصلون إلى الخدمة خارج المنزل المباشر لصاحب الحساب. لذلك، يمكنك بسهولة التخلص من المحتالين الذين يستخدمون حسابك قبل أن تبدأ نتفليكس في تحصيل رسوم إضافية مقابلهم.