ساعة Garmin Bounce الذكية للأطفال مع اتصال LTE و GPS مدمج

أطلقت Garmin ساعة ذكية جديدة تستهدف الأطفال تسمى Garmin Bounce، وأهم ما يميز هذه الساعة الذكية الجديدة هو أنها تأتي مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واتصال 4G LTE.
يمكن للوالدين تتبع مكان أطفالهم بنشاط باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج والتواصل معهم عبر الرسائل النصية والصوتية. يتحكم الآباء في الساعة الذكية باستخدام تطبيق Garmin Jr، والذي يتطلب حساب Garmin Connect نشطًا. تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في ميزات LTE حوالي 10 دولار/11 يورو.
يمكّن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أيضًا من تتبع النشاط كما أن لدى العلامة التجارية أيضًا نظام مكافأة لتحقيق أهداف النشاط اليومية المختلفة من خلال منح “جواهر قابلة للتحصيل”. تحتوي الساعة الذكية أيضًا على ألعاب ومسابقات على متنها يمكن لعبها خلال وقت “موافقة الوالدين”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!