ثغرة أمنية في معظم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»

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اكتشف باحث في مجال الأمن السيبراني عن طريق الصدفة ثغرةً تؤثر على معظم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.



وقال الباحث، ديفيد شوتس، إنه وجد طريقة لتجاوز شاشة القفل على هاتفيه الذكيين، بكسل 6 وبكسل 5 من جوجل.



وأضاف أن هذه الثغرة تتيح لأي شخص لديه وصول مادي إلى الجهاز أن يفتحه.

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ذكر أن استغلال الثغرة الأمنية لتجاوز شاشة القفل على هواتف أندرويد عملية سهلة من خمس خطوات لن تستغرق أكثر من بضع دقائق.يُشار إلى أن تأثير هذه الثغرة الأمنية واسع جدًا، فهي تؤثر على جميع الأجهزة التي تعمل بإصدارات: 10، و11، و12، و13 من نظام التشغيل أندرويد، والتي لم تحصل على التحديث الأمني لشهر نوفمبر 2022.وأبلغ شوتس جوجل بالثغرة في شهر يونيو الماضي، ولم تصدر الشركة إصلاحًا لها حتى 7 نوفمبر، مع أن الشركة أقرت بوجود الثغرة وخصصت لها المعرف CVE-2022-20465.ويمكن لمستخدمي إصدارات: 10، و11، و12، و13 من نظام أندرويد تصحيح الثغرة من خلال تثبيت التحديث الأمني الذي أُطلق في 7 نوفمبر.