تعرف على أفضل طريقة لتجنب الهجوم الإلكتروني على آيفون



آيفون آيفون

أكد خبراء الأمن الإلكتروني والسيبراني، على أن أفضل الطرق لتجنب هجوم إلكتروني، هي الحفاظ على تحديث آيفون iPhone الخاص بك.



عندما تطرح Apple تحديثات iPhone الجديدة ، فإنها دائمًا ما تتضمن إصلاحات أمنية.



تعمل هذه "التصحيحات" على إصلاح الثغرات التي يمكن أن يستخدمها المحتالون الإلكترونيون لخرق جهازك - من المحتمل أن يسرقوا معلومات تسجيل الدخول والصور ومعظم المعلومات الخاصة.

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يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية الخطيرة إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال أو معلومات شخصية للغاية أو صور ومقاطع فيديو ثمينة.ووفقًا لموقع «ذا صن»، يجب الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج والتأكد من تشغيل التحديثات التلقائية، هذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك سيقوم تلقائيًا بتثبيت آخر التحديثات.يذكر أن شركة آبل، أطلقت تحديثًا أمنيًا طارئًا - iOS 16.1.1 - لإصلاح الثغرات، حيث يحتوي على إصلاحات أمنية مصممة لمنع المتسللين من السيطرة على جهاز iPhone الخاص بك ، أو تشغيل برامج خطيرة من خلال التطبيقات للتجسس عليك.قالت آبل Apple :"يتضمن هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين" .