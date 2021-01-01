ستحصل بورش ماكان الكهربائية 600 حصان و1,000 نيوتن-متر!



بورش بورش

أصبحت بورش ماكان الكهربائية أقرب ما تكون من الإنتاج، وبعد فترة من غياب السيارة عادت الشركة الأم للحديث عنها تمهيداً لتدشينها.



بينما تأتي السيارة على قاعدة عجلات PPE التي طورتها بورش للسيارات الكهربائية، وستنتج ماكان 603 حصان وأكثر من 1,000 نيوتن-متر من عزم الدوران مع نظام الدفع الرباعي، ويبدو أن السيارة ستكسر القواعد وستأتي بنظام دفع خلفي كاختيار. وستوفر السيارة حزمة بطاريات 100 كيلوواط-ساعة.



ستقدم السيارة الكهربائية تحسنات على ديناميكيات القيادة، وستوفر نظام توجيه للعجلات الخلفية وغيرها من الميزات لتحسين ثبات وأداء السيارة. ومن الجدير بالملاحظة أن بورش ماكان الكهربائية ستتوفر لعدة سنوات إلى جانب ماكان القياسية بمحركات الوقود قبل أن يتوقف إنتاج الأخيرة.