تصل لوسيد جرافيتي كأول SUV من الشركة

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لوسيد جرافيتي

كشفت لوسيد عن سيارة الـ SUV الأولى من الشركة وشبه الجاهزة للإنتاج، لوسيد جرافيتي.

لا يزال أمام الشركة الكثير من التفاصيل لتعلن عنها، حتى اللحظة تكتفي لوسيد بقول أن السيارة ستوفر 7 مقاعد، ولكنها ستقدم أداء أشبه بالسيارات الخارقة مع مدى أبعد من أي سيارة كهربائية أخرى في السوق.

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس التكنولوجيا في لوسيد “تعتمد جرافيتي على كل ما حققناه حتى الآن، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في تقنيتنا الداخلية لإنشاء سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة لا مثيل لها تمامًا كما أعادت لوسيد Air سابقاً تعريف فئة سيارات السيدان، ستؤثر جرافيتي أيضاً على عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، حيث تضع معايير جديدة في جميع المجالات”.

تقول لوسيد أنها ستكشف عن مزيد من المعلومات حول سيارة الـ SUV أوائل عام 2023، وستفتتح باب الحجوزات حينها مع التخطيط لبدء تسليم السيارة في عام 2024.

المصدر: سعودى شفت

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