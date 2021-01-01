ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

صورة الخبر: ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
ناقلة نفط قبالة سواحل عمان



مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمانالبحرية الأمريكية تعلن اعتراضها قاربا يحمل "مواد متفجرة" قادمة من إيران إلى اليمن
وأفاد المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط بأن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته، لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وكشف أن الناقلة "باسيفيك زيركون" كانت ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة "باسيفيك شيبينغ"، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة: "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: AP

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85929

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager