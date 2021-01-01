ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة



ناقلة نفط قبالة سواحل عمان ناقلة نفط قبالة سواحل عمان





مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمانالبحرية الأمريكية تعلن اعتراضها قاربا يحمل "مواد متفجرة" قادمة من إيران إلى اليمن

وأفاد المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط بأن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته، لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.



وكشف أن الناقلة "باسيفيك زيركون" كانت ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة "باسيفيك شيبينغ"، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

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وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة: "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.