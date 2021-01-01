بعد تأجيل قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية .. خالد الغندور يفتح النار على الكاف



خالد الغندور خالد الغندور



علّق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتأجيل مراسم سحب قرعة بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية 2022.



وكان من المقرر أن تُجرى مراسم سحب القرعة، اليوم الأربعاء، ولكن الاتحاد الإفريقي أعلن أمس عبر موقعه الرسمي، تأجيلها لأجل غير مُسمى، ولم يوضح مسئولو "الكاف" أسباب القرار.



وقال “الغندور” في تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "من فترة قلت أتمنى أن يقع الأهلي والزمالك مع بعض في نفس المجموعة بدوري أبطال أفريقيا، وقلت إن القرعة يوم 16، وقناة أون تايم سبورت كانت تُجهز كل شيء، لكن فجأة جاء قرار من اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي بتأجيل القرعة".

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وتابع: "الاتحاد الأفريقي قام بتأجيل القرعة لأجل غير مُسمى، دون إبداء أي أسباب، لكن واضح إن المسئولين مشغولين وسيذهبون إلى قطر لحضور كأس العالم، وقرروا تأجيل القرعة حتى يكونوا متفرغين".وأضاف: "هذا ليس أول موقف يحدث في الاتحاد، دائمًا هناك تخبط في قرارات الكاف، بدايتها في وقت كورونا وتأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، لدرجة إن كارتيرون وفايلر رحلا عن الأهلي والزمالك بسبب التأخير".وواصل: "وبعد ذلك تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء، ثم إقامة منافسات أمم إفريقيا وقت مونديال الأندية وتضرر المارد الأحمر، وبعد ذلك تأجيل مباراة الزمالك في الدور التمهيدي بسبب مشاركته في كأس لوسيل، ولُعبت المباراة في فترة التوقف الدولي".واختتم: "والآن الاتحاد الإفريقي يُقرر إلغاء القرعة بدون سابق إنذار أو إبداء أي أسباب، هل رأينا قبل ذلك الاتحاد الأوروبي يُعلن فجأة تأجيل قرعة دوري الأبطال؟، تأجيل القرعة قبل انطلاقها بـ 24 ساعة كان صدمة للجماهير".