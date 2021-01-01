التخزين الرابع في سد النهضة .. إجراء إثيوبي مرتقب



سد النهضة سد النهضة



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة واحدة على الأقل من بوابتي التصريف المغلقتين حاليا.



وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك أن إثيوبيا ستضطر في ديسمبر القادم لفتح تلك البوابة إذا أرادت أن تجفف الممر الأوسط بهدف تعليته استعدادا للتخزين الرابع.



وقال إن منسوب سد النهضة عاد إلى 600 متر بعد انتهاء موسم الأمطار/ مبينا أن التخزين الثالث فى سد النهضة توقف يوم 11 أغسطس الماضي عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بتخزين 9 مليارات متر مكعب وإجمالي 17 مليار متر مكعب.

قد يعجبك أيضا...

وتابع "إلا أنه أثناء الفيضان تحتجز مياه إضافية مؤقتة لعدم قدرة الممر الأوسط على إمرار كامل الفيضان، حيث وصل المنسوب إلى 604 أمتار بزيادة قدرها حوالي 2.5 مليار متر مكعب.وأوضح "تظهر صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عودة منسوب البحيرة إلى مستواه الأصلي في 11 أغسطس مع نهاية موسم الأمطار وفقدها لـحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ويظهر ذلك من خلال اللون الفاتح على حواف البحيرة نتيجة تراجع المياه".وقال "تصل كمية المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط حاليا حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا، وسوف تنخفض في ديسمبر القادم إلى أقل من 50 مليون متر مكعب يوميا، ولو كانت التوربينات تعمل لأمكنهما إمرار هذه المياه من خلالهما وليس من أعلى السد".وأكد أنه في حالة استمرار توقف التوربينين سوف تضطر إثيوبيا إلى فتح بوابة واحدة على الأقل من بوابتي التصريف المغلقتين حاليا.