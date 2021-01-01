من الوكيل زيادة ضخمة على أسعار سوبارو XV موديل 2022



سوبارو XV سوبارو XV

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) لأحدث قائمة أسعار لموديل 2022 من سيارتها XV ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، حيث تبين من خلال هذه القائمة وجود زيادة على أسعار هذا الموديل، وهذه الأسعار الجديدة للسيارة بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر 215 ألف جنيه (بعد زيادة 215 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 700 ألف جنيه (بعد زيادة 215 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر 770 ألف جنيه (بعد زيادة 250 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 114 حصان، بينما يصل عزمه إلى 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتشمل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS المانع للإنزلاق.- نظام المكابح EBD لتوزيع قوة المكابح أوتوماتيكيا.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة الجر.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.