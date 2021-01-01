أحدث سعر لسوبارو إمبريزا 2022 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

تقدم مجموعة أبو غالي موتورز موديل 2021 من سيارتها سوبارو إمبريزا في السوق المحلي، وذلك باعتبارها وكيلا لسيارات سوبارو في مصر، ومؤخرا أعلنت الشركة عن زيادة سعر هذا الموديل بشكله المعدل لتصبح كالتالي:
- فئة واحدة من 370 إلى 499 ألف جنيه (زيادة 129 ألف جنيه).
وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 114 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة، وهي خاصية الدفع الكلي التي تتميز بها سيارات سوبارو اليابانية.
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