وكالة الطاقة: سيؤدي حظر نفط روسيا لحالة عدم يقين غير مسبوقة

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قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا في تنفيذه على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات، سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط.



وأضافت الوكالة أن أسواق النفط تعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار بجانب تحديات اقتصادية عميقة.



وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس، في تقريرها الشهري بشأن النفط، إن الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.

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وأضافت أن وضع سقف مقترح لأسعار النفط قد يساعد في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية، وأن "حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى".وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في مايو الماضي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو من مصدر تمويل ضخم بسبب الأزمة في أوكرانيا.