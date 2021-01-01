ماذا تعني المادة 4 من ميثاق الناتو؟ بعد طلب بولندا تفعيلها

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أعلنت بولندا، أنها تدرس طلب تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لمناقشة وضعها الأمني، وذلك بعد الضربة الصاروخية التي تعرضت لها أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل اثنين من مواطنيها.



وقالت الحكومة البولندية أمس الثلاثاء: "ننظر فيما إذا كنا سنحتاج إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي".



كما أكد الرئيس أندريه دودا أن من المرجح جدًا أن تُفعل وارسو المادة 4 من معاهدة الناتو في اجتماع الحلف اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه ما من دليل دامغ بشأن من أطلق الصاروخ الذي سقط داخل الحدود البولندية.

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المادة الرابعة للناتووتمنح المادة 4 من معاهدة حلف شمال الأطلسي الحق لأي دولة عضوة بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجوداً وكيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.وبموجب هذه المادة، يتم تشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.ويتم الفصل جماعياً فيما إذا كانت هذه الدولة تواجه تهديداً، ليتم التوصل إلى قرارات بالإجماع عن كيفية الرد.وكانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تقدمت سابقًَا بعد ساعات من اندلاع الحرب الأوكرانية، بطلب لتفعيل المادة رقم 4 من اتفاق "الناتو".كما سبق أن جرى تفعيلها في العديد من المرات، من بينها عندما طلبت تركيا عام 2020، عقد اجتماع طارئ للناتو لبحث الهجمات ضد القوات التركية في إدلب.المادة الخامسةوتختلف هذه المادة عن المادة الخامسة من ميثاق الحلف العسكري، والتي تطلب المساعدة العسكرية من قبل الحلف بأكمله في حالة تعرض إحدى الدول الأعضاء للهجوم.وتنص المادة الخامسة على أن "أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم".