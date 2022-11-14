سعر الذهب في مصر اليوم .. مفاجأة كبيرة بـ«عيار 21» بعد ارتفاعه



سعر الذهب سعر الذهب

حيرت أسعار الذهب في مصر المقبلين على الخطوبة وحتى الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، لاسيما أنها تشهد قفزات جنونية غير مسبوقة، مدفوعة بأسباب محلية من ناحية وأخرى عالمية، لذلك يخشى الكثيرون اتخاذ قرار يندمون عليه طويلاً.



سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

شهدت أسعار جرام الذهب عيار 21 في مصر قفزات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية حيث قفز سعره في نحو شهر بقيمة كبيرة بلغت نحو 148 جنيهًا، إذ ارتفع سعر من 1120 جنيًها في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي إلى نحو 1268 اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية.



سعر جرام الذهب عيار 24

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند مستوى 1449.25 جنيه.

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سعر الذهب اليوم عيار 18ناهز سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر مستوى 1086.75 جنيه.سعر الجنيه الذهب في مصرتداول سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، عند مستوى بلغت قيمته نحو 10144 جنيهًا، وهو من غير المصنعية.أسعار الدولار في مصرشهدت أسعار الدولار في مصر ارتفاعًا أمس الثلاثاء، ولا زالت عند تلك المستويات في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 24.38 بينما سجل سعر بيع الدولار 24.43 جنيه.كما سجل سعر شراء الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 24.45 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 24.48 جنيه للبيع.أسعار الذهب بالدولارلا زالت أسعار الذهب العالمي تتداول عند مستويات هابطة تارة وصاعدة تارة أخرى إلا أن نطاق تداولات المدى اليومي لها تراوح بين 1767.13 - 1786.43 دولار.ارتفاع سعر الذهبتحول الذهب في مصر للصعود الذي بدأ عليه تداولات اليوم منذ أن ارتد أمس الثلاثاء من الارتفاع المبكر حتى هبوط قصير ثم ارتفاع آخر استمر عليه حتى بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد أن هبط سعر الدولار الأمريكي والتوقعات التي تشير إلى إمكانية أن يطول استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.