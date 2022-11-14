تحبط جمارك منفذ قسطل البري محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس لاسلكية



جمارك منفذ قسطل البري جمارك منفذ قسطل البري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ قسطل البري من ضبط محاولة تهريب عدد طائرة تنصت وتجسس لاسلكية (درون) وكمية من النقد المصري بالمخالفة لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 والتعليمات الأمنية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناء على إخبارية سرية مقدمة من وحدة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد خليفة مفادها قيام محاولة ع. ع. م سائق أتوبيس مصري الجنسية تهريب مبلغ من النقد المصري داخل حقائبه الشخصية طائرة لاسلكية درون حال قدومه من السودان.



وقام خالد عيسى مدير إدارة الوردية بمنفذ قسطل بتشكيل لجنة من عبدالسلام عادل وطه أحمد لتفتيش الأتوبيس فتبين وجود طائرة لاسلكية (درون) مزودة بكاميرا و40 ألف جنيه مصري مخبأة داخل الأتوبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2022 وحرره محمد فاضل.

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ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.