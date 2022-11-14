تربح البورصة المصرية 498 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 15نوفمبر، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين 78.37% من جملة تعاملات البورصة اليومية ليوم الثلاثاء وسجلت تعاملات العرب 10.83% وسجلت تعاملات الأجانب مقدار10.77% لتسيطر تعاملات المصريين اليوم على البورصة.
صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14618 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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