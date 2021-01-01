تعرف لماذا يقوم عمالقة التكنولوجيا بتسريح الكثير من الموظفين

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أصبحت أمازون أحدث عملاق تقني يقوم بإجراء تخفيضات كبيرة في الوظائف وتسريح الموظفين.



كشفت "ميتا"، التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض 13 في المائة من قوتها العاملة، بينما استبعد إيلون ماسك نصف موظفي تويتر Twitter بعد استيلائه الناجح على موقع التواصل الاجتماعي.



يحذر الخبراء من أن صناعة التكنولوجيا تواجه "ضربة ثلاثية" من تباطؤ الاقتصاد والتضخم ووضع حد للنمو المدفوع بالأوبئة.

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بشكل عام، ألغت شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أكثر من 28000 وظيفة حتى الآن هذا العام ، أي أكثر من الضعف قبل عام وفقًا لتقرير صادر عن Challenger ، Gray & Christmas ، الذي يتتبع أنشطة الشركات.لماذا كان هناك الكثير من فقدان الوظائف؟تؤثر الضربة الثلاثية لتباطؤ الاقتصاد والتضخم ووضع حد للنمو المدفوع بالأوبئة على صناعة التكنولوجيا.ولكن وفقًا للمحلل التكنولوجي باولو بيسكاتور ، قامت بعض الشركات "بمراهنات ضخمة" ستستغرق سنوات عديدة حتى تؤتي ثمارها، التفكير في جني الأرباح ".وأشار على وجه التحديد إلى ميتا Meta وميتافيرس Metaverse الخاص به.قال بيسكاتور إن السبب في عمليات التسريح الموظفين هو"الربح ضعيف للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى".تابع: "الانكماش في الاقتصاد العالمي أجبر شركة التجارة والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى على اتخاذ هذه الإجراءات .وأضاف لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "مخاوف ضخمة بالنظر إلى أننا نتجه نحو فترة ركود، هذا يخلق الكثير من عدم اليقين لأنه من الصعب التنبؤ بسلوك المستهلك وإنفاقه.تابع: "هناك تركيز كبير على خفض التكاليف ودفع المزيد من الكفاءات لتحسين الهوامش للعام المقبل".- أمازون فقدان حوالي 10000 وظيفةحذرت شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بالفعل في الأشهر الأخيرة من أنها أفرطت في التوظيف خلال الوباء، مما أجبرها على تجميد التوظيف ووقف بعض توسعات مستودعاتها.لكنها كشفت مؤخرا أن حوالي ثلاثة في المائة من موظفيها في الشركات سيتم تسريحهم فيما يتوقع أن يعادل فقدان حوالي 10 آلاف وظيفة.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قيل إن الشركة خسرت 1 تريليون دولار على مدار العام بعد انخفاض أسهمها من أعلى مستوى خلال الوباء.- تويتر تقوم بتسريح حوالي 3700 وظيفةقام Twitter بتسريح نصف قوته العاملة عبر فرق تتراوح من الاتصالات وتنظيم المحتوى إلى المنتجات والهندسة بعد استحواذ إيلون ماسك Elon Musk على 44 مليار دولار (38.7 مليار جنيه إسترليني).قال رجل الأعمال الملياردير إنه ليس أمامه خيار سوى الاستغناء عن الوظائف لأن الشركة تخسر أكثر من 4 ملايين دولار (3.5 مليون جنيه إسترليني) في اليوم.تؤثر التخفيضات على ما يقرب من 3700 موظف ، الذين علموا بمصيرهم عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق من هذا الشهر.- ميتا تخفض 13 في المائة من قوتها العاملةقالت شركة ميتا ، الشركة الأم لفيسبوك ، في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستخفض 13 في المائة من قوتها العاملة ، أو أكثر من 11 ألف موظف ، في واحدة من أكبر عمليات تسريح العمال هذا العام.صدر هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه الشركة مع سوق إعلان ضعيف وتكاليف متزايدة.قال خبير تقني إن الصناعة تواجه "ضربة ثلاثية" للاقتصاد المتضائل والتضخم ووضع حد للنمو المدفوع بالأوبئة.اضاف : "لم يبتكر أحد منتجًا رائعًا حقًا ، منتجًا جديدًا في السنوات القليلة الماضية".- مايكروسوفت تم استبعاد أقل من 1000 موظفقامت Microsoft بتسريح أقل من 1000 موظف في عدة أقسام الشهر الماضي.تمثل عمليات التسريح أقل من نصف 1 في المائة من موظفي الشركة البالغ عددهم 221 ألف موظف على مستوى العالم.لكن التخفيضات في الوظائف تؤثر على كل شيء بدءًا من قسم ألعاب وحدة تحكم Xbox في Microsoft وحتى منظمة Microsoft Strategy Missions and Technology المتطورة.