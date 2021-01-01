تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة فلكية بعنوان «نهاية الكون» فى مكتبة المستقبل

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تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة د.نبيل حلمى، مساء غدًا الأربعاء ندوة فلكية بعنوان « نهاية الكون» بمكتبة المستقبل ، بهدف إلقاء الضوء على النظريات العلمية التى تتناول تصورات العلماء عن نهاية الكون وكيف ستكون النهاية ؟ ومتى ؟ ، هل سنتجمد ؟ أم ننسحق ؟ أم ماذا .



تأتى الندوة فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها جمعية مصر الجديدة ،بهدف تطوير وتعميم الثقافة الفلكية بين افراد المجتمع ويناقش المهندس عصام جودة ، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك أيضا كيف كانت بداية الكون ؟ ، وكيف عرفنا ذلك بالرغم من عدم رؤيتها ؟.



كما سيلقى الضوء على المراحل التى شهدها علم الفلك وأبرز الاكتشافات الكونية وصولاً إلى الوضع الراهن فى النتائج العلمية الفلكية.