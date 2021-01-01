تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة فلكية بعنوان «نهاية الكون» فى مكتبة المستقبل

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة د.نبيل حلمى، مساء غدًا الأربعاء ندوة فلكية بعنوان « نهاية الكون» بمكتبة المستقبل ، بهدف إلقاء الضوء على النظريات العلمية التى تتناول تصورات العلماء عن نهاية الكون وكيف ستكون النهاية ؟ ومتى ؟ ، هل سنتجمد ؟ أم ننسحق ؟ أم ماذا .
تأتى الندوة فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها جمعية مصر الجديدة ،بهدف تطوير وتعميم الثقافة الفلكية بين افراد المجتمع ويناقش المهندس عصام جودة ، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك أيضا كيف كانت بداية الكون ؟ ، وكيف عرفنا ذلك بالرغم من عدم رؤيتها ؟.
كما سيلقى الضوء على المراحل التى شهدها علم الفلك وأبرز الاكتشافات الكونية وصولاً إلى الوضع الراهن فى النتائج العلمية الفلكية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!