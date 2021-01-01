«ناسا» تستعد لإطلاق مهمة «أرتميس» القمرية..غدًا

لم يتبق سوى بضع ساعات على بدء رحلة البشرية للعودة إلى القمر ، حيث من المقرر أن تنطلق مهمة Artemis I التابعة لناسا صباح الأربعاء 16 نوفمبر.
ينطلق أقوى صاروخ في العالم للفضاء، في إطلاق تاريخي سيشير إلى المرحلة الأولى من هدف وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن.
من المقرر أن ينطلق Artemis I من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا خلال نافذة إطلاق مدتها ساعتان تفتح من الساعة 01:04 بالتوقيت الشرقي (06:04 بتوقيت جرينتش) غدًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!