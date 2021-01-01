«ناسا» تستعد لإطلاق مهمة «أرتميس» القمرية..غدًا

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

لم يتبق سوى بضع ساعات على بدء رحلة البشرية للعودة إلى القمر ، حيث من المقرر أن تنطلق مهمة Artemis I التابعة لناسا صباح الأربعاء 16 نوفمبر.

ينطلق أقوى صاروخ في العالم للفضاء، في إطلاق تاريخي سيشير إلى المرحلة الأولى من هدف وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن.

من المقرر أن ينطلق Artemis I من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا خلال نافذة إطلاق مدتها ساعتان تفتح من الساعة 01:04 بالتوقيت الشرقي (06:04 بتوقيت جرينتش) غدًا.

إذا نجحت ، فإن مهمة Artemis I غير المأهولة ستتبعها رحلة بشرية حول القمر في عام 2024 .

سيشير ذلك إلى فجر حقبة جديدة في استكشاف القمر حيث تبدأ مهمات أرتميس المرتقبة بشدة بمركبة أوريون الفضائية غير المأهولة التي تشرع في رحلة مدتها 25 يومًا حول القمر الصناعي الطبيعي الوحيد للأرض.

وتتمثل الخطة في إعادة الأحذية البشرية إلى القمر في Artemis III بحلول عام 2025، وفي النهاية بناء قاعدة قمرية دائمة بهدف استكشاف أعمق في الكون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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