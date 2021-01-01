خبيرة توضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشخصيات النرجسية في حياتنا

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قد تتساءل عما إذا كان شريكك أو زميلك في العمل أو أحد أفراد أسرتك نرجسيًا، في حين أن العديد من الأشخاص لديهم ما يسميه الأطباء الصفات النرجسية ، مثل الأهمية الذاتية والاستحقاق (معتقدين أنهم مدينون بشيء ما) ، يمكن للأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية أن يمثلوا تحديًا أكبر.

ويقول الخبراء أن «العيش مع شخص نرجسي يتطلب مجموعة مهارات عاطفية مختلفة أو أكثر تقدمًا» ، وظهرت كيمبرلي بيرلين ، أخصائية اجتماعية سريرية مرخصة توسون ، دكتوراه في الطب، وهي متخصصة في مساعدة النساء في العلاقات مع النرجسيين وتعامل النرجسيين.

وتشير كيمبرلي بيرلين قد يكون وجود شخص نرجسي في حياتك أمرًا محبطًا وصعبًا عاطفيًا، علاقتك قد تدور حولهم، قد تشعر بالحكم والإرهاق من مطالبهم.

وفي هذا الصدد نقدم لك أبرز النصائح للتعامل مع الشخص النرجسي، وذلك بحسب WD:

عليك بجعل المريض بالنرجسية يشعر بالحب والاحترام، والعمل على تجميل العلاقة حتى لو تم ذكر بعض العبارات كذبًا.

يجب مجاراة الشخصية النرجسية في التحدث عن مزاياه، ولكن يجب توضيح العيوب بشكل غير واضح.

عندما يتحدث الشخص النرجسي عن نفسه عليك بترك المساحة له في التحدث تجنبا للصدام معه.

عند التعامل مع الشخصية النرجسية بشكل يومي، يجب عليك الابتعاد عن ذكر عيوبه بشكل دائم.