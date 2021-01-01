يمكن للعوامل النفسية الإيجابية أن تؤدي إلى العيش لفترة أطول

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تشير الأبحاث التي أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن إلى أن العوامل النفسية يمكن أن تلعب دورًا في تحسين عملية الشيخوخة، وجعل العيش لفترة أطول.



ونشروا بياناتهم في مجلة PNAS في عام 2019 ، ووجدوا رابطًا بين طريقة تفكيرنا والمدة التي يمكن أن نعيشها.



وفقًا للباحثين ، ارتبطت العوامل النفسية الإيجابية بزيادة طول العمر، ما يعنيه هذا هو أن بياناتهم تشير إلى أن المتفائلين يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لم يكونوا متفائلين، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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غطت الدراسة المعنية 69744 امرأة و 1429 رجلاً وأكملت المجموعتان استطلاعات حول مستويات التفاؤل إلى جانب عاداتهم الصحية وصحتهم العامة.وأضافت المؤلفة المشاركة للدراسة البروفيسور لوينا لي: "بينما حددت الأبحاث العديد من عوامل الخطر للأمراض والوفاة المبكرة ، فإننا نعرف القليل نسبيًا عن العوامل النفسية والاجتماعية الإيجابية التي يمكن أن تعزز الشيخوخة الصحية".واضافت: "هذه الدراسة لها صلة قوية بالصحة العامة لأنها تشير إلى أن التفاؤل هو أحد الأصول النفسية والاجتماعية التي لديها القدرة على إطالة عمر الإنسان. ومن المثير للاهتمام ، أن التفاؤل قد يكون قابلاً للتعديل باستخدام تقنيات أو علاجات بسيطة نسبيًا".قالت كبيرة الباحثين البروفيسور لورا كوبزانسكي: "تشير أبحاث أخرى إلى أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً قد يكونون قادرين على تنظيم العواطف والسلوك ، فضلاً عن التعافي من الضغوطات والصعوبات بشكل أكثر فعالية".علاوة على ذلك ، بالإضافة إلى القدرة على تنظيم سلوكياتهم بدرجة أكبر ، افترض الباحثون أيضًا في الوقت الذي نُشرت فيه الدراسة قبل ثلاث سنوات أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً لديهم عادات صحية.ومع ذلك ، نظرًا لأن الإجابة الدقيقة غير معروفة حتى الآن ، قال المؤلفون إنه يلزم إجراء المزيد من الأبحاث من أجل تحديد سبب ما تم تحديده الآن.وأضافت البروفيسور لي: "تساهم دراستنا في المعرفة العلمية حول الأصول الصحية التي قد تحمي من مخاطر الوفيات وتعزز مرونة الشيخوخة".وتابعت: "نأمل أن تكون نتائجنا مصدر إلهام لمزيد من البحث حول التدخلات لتعزيز الأصول الصحية الإيجابية التي قد تحسن الصحة العامة مع الشيخوخة".ما هي الإجراءات الرئيسية التي يمكنني اتخاذها للعيش لفترة أطول؟الركيزتان الأساسيتان للعيش لفترة أطول هما تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.توصي خدمات الصحية الوطنية بما لا يقل عن ساعتين ونصف في الأسبوع من التمارين البدنية المعتدلة إلى الشديدة.علاوة على ذلك ، فإن الامتناع عن التدخين والمنتجات الغنية بالملح تعتبر فعالة أيضًا.