تطلق الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد من سلسلة «ياوقان 34»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الصين نجاحها في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، من سلسلة "ياوقان- 34"، إلى الفضاء اليوم الثلاثاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأن القمر الصناعي "ياوقان-34 03" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح، موضحة أن القمر الصناعي سيستخدم للاستشعار عن بعد في مجالات مثل مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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