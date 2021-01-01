تطلق الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد من سلسلة «ياوقان 34»

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أعلنت الصين نجاحها في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، من سلسلة "ياوقان- 34"، إلى الفضاء اليوم الثلاثاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .



وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأن القمر الصناعي "ياوقان-34 03" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح، موضحة أن القمر الصناعي سيستخدم للاستشعار عن بعد في مجالات مثل مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.