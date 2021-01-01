يحذر أخصائي تغذية من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

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الطعام من الأمور الأساسية اليومية، وخاصة تناول 3 وجبات رئيسية الفطار والغذاء والعشاء وهو أمر متعارف عليه، ولكن هناك خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بدون قصد أو عند شعورهم بالجوع الشديد وهو تناول الأكل بشكل سريع جدا بدون مضغه جيدا.



وحذر الدكتور محمد عربي، أخصائي التغذية من عادة تناول الأكل سريعا لأنه يسبب مشاكل صحية للشخص ونصح بالحرص والتركيز على مضغ الطعام جيدا، ويقدم فيما يلي الأضرار الناتجة عن ذلك.



أضرار تناول الأكل بسرعة

- يسبب تناول الطعام سريعا إلى الإفراط في كمية الأكل.

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- عدم الاستمتاع بمذاق الطعام خلال تناوله.- يسبب تناول الطعام سريعا مشاكل في الجهاز الهضمي- يؤدي إلى زيادة الوزن أي السمنة.- زيادة معدل السعرات الحرارية اليومية عن الطبيعي.- ارتفاع في نسبة السكر في الدم.- قلة النشاط البدني.- الشعور بانتفاخ.نصائح للبُعد عن تناول الطعام سريعانصح العربي للبُعد عن تناول الطعام سريعا، يمكن استخدام الشوكة والسكينة للأكل، والابتعاد عن تناول الوجبات أمام التليفزيون أو الكمبيوتر حتى لا تفقد تركيزك في كمية الأكل أو السرعة في المضغ.كما يجب التركيز على مضغ الطعام جيدا قبل البلع، وعدم تناول المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام.