يحذر أخصائي تغذية من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

آخر الأخباراخبار منوعة › يحذر أخصائي تغذية من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الطعام من الأمور الأساسية اليومية، وخاصة تناول 3 وجبات رئيسية الفطار والغذاء والعشاء وهو أمر متعارف عليه، ولكن هناك خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بدون قصد أو عند شعورهم بالجوع الشديد وهو تناول الأكل بشكل سريع جدا بدون مضغه جيدا.

وحذر الدكتور محمد عربي، أخصائي التغذية من عادة تناول الأكل سريعا لأنه يسبب مشاكل صحية للشخص ونصح بالحرص والتركيز على مضغ الطعام جيدا، ويقدم فيما يلي الأضرار الناتجة عن ذلك.

أضرار تناول الأكل بسرعة
- يسبب تناول الطعام سريعا إلى الإفراط في كمية الأكل.

- عدم الاستمتاع بمذاق الطعام خلال تناوله.

- يسبب تناول الطعام سريعا مشاكل في الجهاز الهضمي

- يؤدي إلى زيادة الوزن أي السمنة.

- زيادة معدل السعرات الحرارية اليومية عن الطبيعي.
- ارتفاع في نسبة السكر في الدم.

- قلة النشاط البدني.

- الشعور بانتفاخ.

نصائح للبُعد عن تناول الطعام سريعا
نصح العربي للبُعد عن تناول الطعام سريعا، يمكن استخدام الشوكة والسكينة للأكل، والابتعاد عن تناول الوجبات أمام التليفزيون أو الكمبيوتر حتى لا تفقد تركيزك في كمية الأكل أو السرعة في المضغ.

كما يجب التركيز على مضغ الطعام جيدا قبل البلع، وعدم تناول المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام.

المصدر: هن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحذر أخصائي تغذية من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30903

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager