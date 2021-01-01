يحذر أخصائي تغذية من تناول الأكل بشكل سريع.. يسبب مشاكل صحية

الطعام من الأمور الأساسية اليومية، وخاصة تناول 3 وجبات رئيسية الفطار والغذاء والعشاء وهو أمر متعارف عليه، ولكن هناك خطأ يقع فيه بعض الأشخاص بدون قصد أو عند شعورهم بالجوع الشديد وهو تناول الأكل بشكل سريع جدا بدون مضغه جيدا.
وحذر الدكتور محمد عربي، أخصائي التغذية من عادة تناول الأكل سريعا لأنه يسبب مشاكل صحية للشخص ونصح بالحرص والتركيز على مضغ الطعام جيدا، ويقدم فيما يلي الأضرار الناتجة عن ذلك.
أضرار تناول الأكل بسرعة
- يسبب تناول الطعام سريعا إلى الإفراط في كمية الأكل.
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