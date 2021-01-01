اهم نصائح لمرضى السكرى فى فصل الشتاء

طالب الدكتور محمد السعدنى استشارى جراحة الاوعية الدموية والقدم السكرى بمستشفى المنصورة الدولى بضرورة تناول مرضى السكري الاطعمة الغنية بفيتامين سى في فصل الشتاء، نتيجة ضعف جهاز المناعي، الذي يجعلهم من الفئات التي تتأثر باضطرابات المناخ، ومع الإصابة بالأمراض الفيروسية قد يرتفع نسبة السكر بالدم.
واضاف السعدنى انه يجب على مريض السكري الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل الوجبات، للتقليل من احتمالية انتقال البكتيريا والجراثيم إلى الجسم.
وطالب السعدنى بصرورة توفير الرعاية المناسبة للقدمين خلال أجواء الشتاء الباردة، مشيرا الى ان نخفاض درجة الحرارة وضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب من اخطر العوامل المؤثرة على صحة أقدام مرضى السكري.
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