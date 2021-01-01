اهم نصائح لمرضى السكرى فى فصل الشتاء



مرضى السكرى مرضى السكرى

طالب الدكتور محمد السعدنى استشارى جراحة الاوعية الدموية والقدم السكرى بمستشفى المنصورة الدولى بضرورة تناول مرضى السكري الاطعمة الغنية بفيتامين سى في فصل الشتاء، نتيجة ضعف جهاز المناعي، الذي يجعلهم من الفئات التي تتأثر باضطرابات المناخ، ومع الإصابة بالأمراض الفيروسية قد يرتفع نسبة السكر بالدم.



واضاف السعدنى انه يجب على مريض السكري الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل الوجبات، للتقليل من احتمالية انتقال البكتيريا والجراثيم إلى الجسم.



وطالب السعدنى بصرورة توفير الرعاية المناسبة للقدمين خلال أجواء الشتاء الباردة، مشيرا الى ان نخفاض درجة الحرارة وضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب من اخطر العوامل المؤثرة على صحة أقدام مرضى السكري.

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وقال السعدنى ان الأقدام من اكثر أجزاء الجسم عرضة لخطر الإصابة بالعدوى والمضاعفات خلال الطقس البارد بسبب الضعف في الدورة الدموية وقلة تدفق الدم لها، ويُعد مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بضعف الدورة الدموية وتضرر الأعصاب الطرفيةواكد السعدنى بالمحافظة على القدمين جافة وخالية مت الرطوبة التي تتجمع بين القدمين وعدم تعرض أصابع القدم لهذه العوامل لانها يمكن أن تشكل بكتيريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة.ونصح السعدنى بفحص جميع نقاط الضغط على القدم وبين أصابع القدم والإفرازات أو التغيرات في اللون أو الرائحة أو النسيج المؤلم أو التشققات الجلدية