كيف استعد منتخب قطر لـ كأس العالم؟



منتخب قطر منتخب قطر



يتأهب منتخب قطر الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، بالنسخة المقبلة من المونديال التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر.



وبدأت استعدادات منتخب قطر لخوض نهائيات كأس العالم 2022 خلال السنوات الماضية، بالمشاركة في البطولات القارية المختلفة، ليضرب مواعيد عديدة مع منتخبات على مستوى عالٍ.



استعدادات منتخب قطر لنهائيات كأس العالم

ويستعرض القاهرة 24 استعدادات منتخب قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي بدأت في الظهور بقوة منذ كأس آسيا 2019 وصولًا لخوض سلسلة من المباريات الودية، وذلك كالآتي:

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كأس آسيا 2019توج منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها بالبطولة، وتخطى منتخبات مثل: اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية والعراق.وجاءت أكبر نتيجة حققها منتخب قطر ببطولة كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية 6-0، في دور المجموعات.كوبا أمريكا 2019شارك منتخب قطر لأول مرة في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، بعدما تمت دعوته من قبل الاتحاد القاري، ليشارك مع منتخبات أمريكا الجنوبية.وجاء منتخب قطر إلى جوار منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، ونجح في التعادل مع الأخير فقط، دون أي يحقق الفوز في مبارياته الأخرى.كأس الكونكاكاف 2021تمت دعوة منتخب قطر ليشارك في كأس الكونكاكاف 2021، في إطار استعدادات العنابي لنهائيات كأس العالم، وودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف.وتأهل منتخب قطر إلى الدور ربع النهائي من مجموعة ضمت كلا من: بنما والهندوراس وجرينادا، بعدما حصد 7 نقاط، محققًا الفوز في مباراتين والتعادل في الأخيرة أمام بنما، ثم تخطى منتخب السلفادور بالدور ربع النهائي.كأس العرب 2021استضاف منتخب قطر بطولة كأس العرب 2021، والتي أقيمت تحت إشراف فيفا كبروفة لبطولة كأس العالم 2022، كما خاض العنابي منافسات البطولة باعتبارها بروفة للمونديال.وكان منتخب قطر أحد المرشحين للتتويج بلقب كأس العرب 2021، ولكنه خسر بشكل مفاجئ أمام منتخب الجزائر 2-1 بالدور نصف النهائي، وحصد المركز الثالث على حساب منتخب مصر الوطني بعد الفوز بركلات الجزاء.المباريات الدولية الوديةحرص منتخب قطر على خوض العديد من المباريات الودية مع منتخبات قوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2022، إلا أن النتائج لم تكن أفضل شيء بالنسبة للعنابي، وإليكم أبرز المباريات الودية التي خاضها المنتخب القطري:موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالمويلتقي منتخب قطر بنظيره منتخب الإكوادور، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً، على ملعب البيت.والتقى منتخب قطر مع منتخب الإكوادور وديًا، في أكتوبر 2018، وفاز العنابي بنتيجة 4-3.