استعدادًا لودية بلجيكا.. المنتخب كامل العدد في تدريباته بالكويت

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

شهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في معسكر المنتخب بعد إنضمام محمد صلاح و مصطفى محمد و مروان حمدي .

كما أدى أحمد الشناوي تدريبات فردية مع مدرب حراس مرمى المنتخب لويس إستيفيس ، بعد أن خضع الشناوي لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

حضر مران منتخب مصر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

المصدر: youm7

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