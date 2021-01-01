

نصائح لتربية الطفل نصائح لتربية الطفل



أحيانًا قد تتفاجأ الأم بأن طفلها يتحدث مع الآخرين وخاصة كبار السن، بطريقة غير لائقة، تتسبب في إحراجها وهذا لا يتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها في مجتمعنا المصرى، لهذا نستعرض في التقرير، نصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين، وفقاً لما ذكره موقع "momlovesbest".







نصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين



ما هو الاحترام؟

الاحترام هو طريقة التعامل مع الآخرين بالطريقة التي يفضلون التعامل بها، والاعتراف بأفكارهم وآرائهم، والتصرف معهم بأدب.

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كن قدوة يحتذى بهايحتذى الطفل بوالديه في كل سلوكياته وحتى الكلمات التي ينطقها، لذلك يجب على الوالدين أن يكونوا قدوة حسنة لأطفالهم، ويتعاملون مع الآخرين باحترام حتى يتعلم الطفل منهم هذا السلوك ويتعامل به في حياته.التحدث مع الطفلةالتحدث مع الطفلةحدد الكلمات والسلوكيات المحترمةيجب الشرح للطفل الكلمات والأفعال التي يجب أن يتعلمها ويتعامل بها مع غيره والتي تظهر مدى احترامه لهم.شرح تأثير التعامل باحترام مع الآخرينينصح باستخدام لغة مناسبة تسهل على الطفل فهمها، لشرح مدى تأثير التعامل باحترام مع الآخرين، وكيف يشعر الشخص الآخر عند التعامل معه باحترام والعكس أيضاً، مع إعطاء الكثير من الأمثلة والتأكيد على الطفل باحترام الآخرين طوال الوقت، مع طرح نماذج، مثل: التحدث مع الطفل عنه رغبته في التحدث مع معلمه فعليه أن ينتظر حتى يجلس معلمه بمفرده ولا يتحدث معه في حالة وجود طفل أخر، لأن هذا التصرف لا يتوافق مع سلوك الاحترام الذى يجب أن يتبعه.اطرح عليهم بعض الأسئلةإذا رأي الوالدين شخصًا يتصرف بطريقة غير محترمة أمام طفلهما، يفضل أن يسألوا طفلهما إذا كان يعتقد أن هذا الشخص محترمًا أو العكس، بعد ذلك، يجب طرح سؤال آخر عليه وهو عن مدى شعوره برؤيته للسلوك الذى أمامه وماهو السلوك الصحيح والمحترم الذى كان يجب أن يتبعه الطفل في ذلك الموقف؟