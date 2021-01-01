تجنبه .. الإمساك مؤشر للإصابة بسرطان الأمعاء

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا للوفاة في حين أن العلامات الأولى عادة ما تصيب الشخص بسبب موضع الورم.
يعد اكتشاف أي نوع من أنواع السرطان في المراحل المبكرة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان علاج ناجح، ولكن للأسف هذا ليس ممكنًا دائمًا. علاج السرطان.
بينما يبدأ سرطان الأمعاء في النمو في ممر الظهر أو الأمعاء الغليظة، يمكن أن تنتشر الأورام في النهاية إلى أجزاء أخرى من جسمك، بما في ذلك عظامك.
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