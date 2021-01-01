تجنبه .. الإمساك مؤشر للإصابة بسرطان الأمعاء



سرطان الأمعاء سرطان الأمعاء



يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا للوفاة في حين أن العلامات الأولى عادة ما تصيب الشخص بسبب موضع الورم.



يعد اكتشاف أي نوع من أنواع السرطان في المراحل المبكرة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان علاج ناجح، ولكن للأسف هذا ليس ممكنًا دائمًا. علاج السرطان.



بينما يبدأ سرطان الأمعاء في النمو في ممر الظهر أو الأمعاء الغليظة، يمكن أن تنتشر الأورام في النهاية إلى أجزاء أخرى من جسمك، بما في ذلك عظامك.

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على الرغم من أن عسر الهضم يمكن أن يشير إلى انتشار الورم، إلا أنه يعتبر أيضًا أحد الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء.ينتمي الإمساك إلى قائمة التغيرات في عادات الأمعاء التي يمكن أن تحدث بسبب الإصابة بالسرطان وتشمل العلامات الأخرى وجود براز أكثر مرونة أو التبرز في كثير من الأحيان.ومع ذلك ، تشرح الجمعية الخيرية أن سرطان الأمعاء يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انسداد الأمعاء مما قد يؤدي أيضًا إلى حدوث الإمساك.