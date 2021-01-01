تعرفي علي طريقة عمل أرز مبهر بالدجاج



أرز مبهر بالدجاج أرز مبهر بالدجاج



تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل الأرز المبهر بالدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ لعشاق الدجاج.



المكونات لعمل الأرز المبهر

خليط الدجاج:

الدجاج: كيلو

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

الكركم: نصف ملعقة صغيرة

هيل: نصف ملعقة صغيرة

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لقرفة: نصف ملعقة صغيرة

الكمون: نصف ملعقة صغيرة

معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة

ملح: ملعقة صغيرة



زيت الذرة: ملعقة كبيرة

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

- خليط الأرز:

أرز بسمتي: 3 أكواب

القرنفل: 10 حبات

هيل: 10 حبات

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زيت الذرة: 2 ملعقة كبيرةالقرفة: عودورق غار: 2 ورقةالكمون: ملعقة صغيرة (حبّ)الكزبرة: ملعقة صغيرة (حبّ)فليفلة خضراء: 3 حباتملح: ملعقة كبيرة- خليط البصل:زيت الذرة: نصف كوبزبيب: ثلاث أرباع الكوبالبصل: 2 حبة (مفروم خشن)طريقة تحضير الأرز المبهر بالدجاجسخني الفرن على 180 درجة مئوية.أحضري صينية فرن وكيس فرن خاصا لشوي الدجاج.في طبق صغير اخلطي الفلفل، والكركم، والهيل، والقرفة، والملح، والكمون.وزعي نصف خليط البهارات على الدجاج مع الدعك من الداخل والخارج، ووزعي معجون الطماطم على الدجاج من الداخل والخارج.ضعي الدجاج في الكيس، وأضيفي عصير الليمون، والزيت، واقفلي الكيس جيداً وضعيه في الفرن لمدة ساعة حتى ينضج تماماً.لتحضير الأرز: اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة 30 دقيقة.في قدر عميق ضعي الزيت، والقرنفل، والقرفة، والهيل، والكمون، والكزبرة، وورق الغار، وباستعمال ملعقة خشبية قلبي البهارات حتى تتصاعد رائحتها.صفي الأرز وأضيفيه إلى البهارات وقلبي لعدة ثوانٍ.أضيفي مقدار 4 أكواب ونصف من الماء، والملح، والفلفل الأسود, ودعي الأرز ليغلي على النار ليتشرب الماء.لتحضير خليط البصل: ضعي في مقلاة واسعة الزيت والبصل وحركي حتى يصبح لونه ذهبيا ثم أضيفي الزبيب حتى يصبح ذهبيا وأبعديه عن النار.وزعي خليط البصل على سطح الأرز، وغطي الأرز وخففي النار لتصبح هادئة، ودعي الأرز على النار لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.في طبق تقديم واسع اسكبي الأرز، وضعي الدجاج على الأرز وقدميه.