علامات تحذيرية لوجود الجلطة الدموية في الجسم



الجلطة الدموية الجلطة الدموية



حذر اختصاصي التغذية من أن هناك تسعة عوامل تتعلق بنمط الحياة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بجلطات الدم.



وتعد الجلطات البقعية عبارة عن كتل صغيرة من الدم تكونت في مادة تشبه الهلام. على الرغم من أنها ضرورية في الجسم للمساعدة في منع النزيف المفرط عند الإصابة بجرح ، فإن بعضها لا يذوب بشكل طبيعي يمكن أن يكون خطيرًا.



جلطات الدم.

مثل العديد من الحالات الصحية ، هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم ، وكثير منها ليس خطأ المريض.

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وفقًا لـ Nona Ozerianskaya ، استشاري اختصاصي التغذية في مستشفى Benenden في كنت ، فإن هذه العوامل هي:كبار السنوجود تاريخ عائلي من الإصابة بجلطات الدموجود حالات طبية مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدمويةتناول الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين مثل تحديد النسل الهرموني أو العلاج بالهرمونات البديلةالخضوع لإصابة أو صدمة أو جراحة حديثةعدم القدرة على الحركة وعدم التحرك لفترات طويلة من الوقت ، على سبيل المثال الراحة في الفراش لفترات طويلةجلطات الدم.وفقا لموقع express يمكن أن تكون جلطات الدم خطيرة إذا انتقلت إلى أعضائك ويعد أولئك الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل المشروبات السكرية والسمن والكعك والبسكويت والحلويات والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة الأكثر عرضة للإصابة بخطر جلطات الدم."يجب أيضًا تجنب الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الزيوت المعالجة المهدرجة لأنها تزيد من إنتاج الجذور الحرة ، والمعروفة أيضًا باسم الإجهاد التأكسدي.