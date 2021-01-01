جامعة القاهرة: إزالة أي معوقات تواجه الطلاب ذوي القدرات الخاصة

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قالت الدكتورة جيهان المناوي المشرفة علي ملف ذوي الاعاقة بجامعة القاهرة، ورئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، إن المركز يعمل جاهدآ لمساعدة أبناءنا من ذوي الهمم والإعاقة وأن المركز يتعامل مع الطلاب من مختلف أنواع الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية أو حركية أو عقلية أو سمعية، لتنمية قدرات الطالبات ودمجهم داخل المجتمع الجامعي.



وأضافت جيهان المناوي، لـ “صدى البلد”، أن المركز يقبل جميع طلاب جامعة القاهرة من ذوي الإعاقة وغيرهم، وعلي جميع الطلاب القدوم إلينا فقط وتسجيل بياناته وعلي الفور نعمل علي التواصل مع الطلاب وحل أي مشكلات تعوق الطالب علي التعلم ونوفر له جميع سبل الراحة المطلوبة.



وأوضحت جيهان المناوي أن المركز يعمل علي تقديم عدد من ورش العمل الخاص بتنمية قدرات الطلاب والطالبات للتغلب على المشاكل النفسية، والتغلب على المشاعر السلبية حين تعرضهم لأي صورة من صور العنف أو التنمر.

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واستطردت: “نعمل دائمآ علي دمج الطلاب من ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي حتي يتواصلون مع زملائهم من الكلية والجامعة، كما أننا نقوم علي إعداد كورسات ودورات تدريبة فى لغات الإشارة الطلاب من غير ذوي الإعاقة وغيرها حتي يسهل عليهما التواصل والدمج فيما بينهم”.واضافت المشرف علي مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة علي إن المركز يقدم كورسات للطلاب من ذوي الإعاقة لتدريبهم علي إستخدام الكومبوتير خدمة المتحدث والقارئ الي بإضافة إلي كورسات على كيفيه ان تصبح كل منهم رائده اعمال لمشروع من المشروعات متناهية الصغر.وأكدت علي توفير كافة المساعدات الطلابية من خلال صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات وذلك لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية والعلاج للمرضى منهم.وأشارت الدكتورة جيهان المناوي المشرفة علي ملف ذوي الاعاقة بجامعة القاهرة، الي توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة التي تجرى في الجامعة لاعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة بالاضافة الي استثنائهم من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية ، وتغطية مصاريفهم بالكامل من صندوق التكافل.