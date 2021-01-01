شاهد .. بولندا تنشر فيديو لمواقع تحطم الصاروخين



مواقع تحطم الصاروخين مواقع تحطم الصاروخين



نشرت وسائل الإعلام البولندية فيديو لموقع سقوط الصاروخين التي تدعي أنهما من روسيا، واللذان سقطا في منطقة مأهولة بالسكان في برزيودوف بمقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا.



وأفادت إذاعة راديو ZET البولندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد سقوط صواريخ علي أراضي بولندا.



وذكرت وسائل إعلام محلية إقلاع مقاتلتين من سلاح الجو البولندي من مطار توماسو-لوبليسكي حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

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وحسب وكالة “أسوشيتد برس” قال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية، إن "الصواريخ الروسية عبرت إلى بولندا العضو في الناتو، مما أسفر عن مقتل شخصين".ومنذ قليل، قالت إذاعة راديو ZET البولندية، إن صاروخين سقطا على أراضي بولندا على الحدود مع أوكرانيا.https://twitter.com/i/status/1592606554448183301