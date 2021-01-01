التعليم تكشف حقيقة تعليق للدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية

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أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن العملية التعليمية مستمرة ومنتظمة وليس هناك ما يدعو لتعطيل أو تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور بإصابة أبنائهم بعدوى الفيروس المخولي التنفسي وتم التعامل الفوري مع تلك الشكاوى.



وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن وزير التعليم أصدر توجيهات للمدارس بتأجيل اختبارات الشهر للطلاب أصحاب العذر الطبي والمتقدمين بما يفيد حالتهم الصحية.



وأشار متحدث التعليم، إلى أن هناك تواجد طبي بالمدارس من خلال الزائرة الصحية أو الطبيب المتخصص للكشف الدوري على طلاب المدارس بشكل دوري، أي حالة مشتبه في إصابتها بالأعراض سيتم عزلها وإبلاغ ولي الأمر بذلك، مشيرًا إلى أن الكشف سيتم على طلاب المدارس بدءًا من الغد.