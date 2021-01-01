أوكرانيا تسقط في الظلام بسبب الضربات الجوية الروسية

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أوكرانيا تسقط في الظلام


قصفت روسيا مرافق طاقة أوكرانية، الثلاثاء، بأكبر وابل من الصواريخ حتى الآن، وضربت أهدافا من الشرق إلى الغرب وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لن تحققَ أهدافها من خلال الهجمات الصاروخية.

وحذر زيلينسكي من ضرباتٍ روسية جديدة، فيما أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت عشراتِ الصواريخ استهدفت منشآتِ البنية التحتية الحيوية في أنحاءٍ متفرقة.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 85 صاروخا، "معظمها على البنية التحتية للطاقة لدينا"، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن العديد من المدن.

وأضاف: "نحن نعمل، وسوف نستعيد كل شيء".

كما تأثرت مولدوفا المجاورة، حيث قال مسؤول إنها أبلغت عن انقطاع كبير في التيار الكهربائي بعد أن تسببت الضربات في خروج خط كهرباء رئيسي يمد الدولة الصغيرة بالطاقة، عن الخدمة.

وذكر وزير الطاقة الأوكراني أن ذلك كان "أكبر قصف" لمرافق الطاقة منذ بدء العميلة العسكرية الروسية المستمرة منذ تسعة أشهر.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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