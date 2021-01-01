أوكرانيا تسقط في الظلام بسبب الضربات الجوية الروسية

قصفت روسيا مرافق طاقة أوكرانية، الثلاثاء، بأكبر وابل من الصواريخ حتى الآن، وضربت أهدافا من الشرق إلى الغرب وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لن تحققَ أهدافها من خلال الهجمات الصاروخية.
وحذر زيلينسكي من ضرباتٍ روسية جديدة، فيما أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت عشراتِ الصواريخ استهدفت منشآتِ البنية التحتية الحيوية في أنحاءٍ متفرقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!