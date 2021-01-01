عامل النظافة الشهير بواقعة كشري التحرير .. يتم القبض عليه

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عامل النظافة الشهير


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على محمد عادل، عامل النظافة الشهير بواقعة كشري التحرير لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عامل النظافة الشهير في واقعة كشري التحرير، صادر بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي القتل الخطأ، في حادث في منطقة القاهرة الجديدة وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن رحلت عامل النظافة إلى قسم شرطة أبو النمرس، لعمل المعارضة المطلوبة عليه، ثم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT

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