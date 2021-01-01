الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الأربعاء، وفرص سقوط الأمطار.
وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن محافظتي البحيرة والإسكندرية شهدتا استمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين الماضيين.
وأوضحت أن الأمطار مستمرة، غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية والبحيرة ودمياط وحلايب وشلاتين؛ مطمئنة المواطنين بأن هذه الأمطار ستسقط بنسب خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الجمعة المقبل؛ ولا يوجد قلق منها.
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