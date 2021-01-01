الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

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صورة الخبر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية


كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الأربعاء، وفرص سقوط الأمطار.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن محافظتي البحيرة والإسكندرية شهدتا استمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين الماضيين.

وأوضحت أن الأمطار مستمرة، غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية والبحيرة ودمياط وحلايب وشلاتين؛ مطمئنة المواطنين بأن هذه الأمطار ستسقط بنسب خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الجمعة المقبل؛ ولا يوجد قلق منها.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون مستقرة، غدًا؛ وربما ترتفع بدرجتين مع استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى انخفاض الحرارة أثناء الليل، مضيفة: «اللبس بالنهار ممكن يكون صيفي، وليلًا نتقّل شوية حتى لا نصاب بنزلات برد، والفرق بين الليل والنهار مهم جدًا في نوعية الملابس».

المصدر: elbalad

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