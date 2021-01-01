إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس .. وزير التعليم يكشف الحقيقة



وزير التعليم وزير التعليم



نفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، قيامه بإصدار قرار رسمي نهائي بـ إلغاء امتحانات شهر نوفمبر ورفع الغياب من المدارس وبسبب انتشار اعراض معدية بين طلاب المدارس خلال الفترة الأخيرة.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا، حرصا على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية



حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

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ونص الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، على :عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdfكما علم موقع صدى البلد من مصادره المسئولة في الوزارة ، أن هناك تواصل دائم بين وزارتي الصحة والتعليم للحفاظ على كل ما من شأنه صحة طلاب المدارس خلال العام الدراسي .وأكدت المصادر أنه اذا رأت وزارة الصحة اي خطر على طلاب المدارس ستتخذ الدولة قرارا رسميا لحماية الطلاب ، مشددة على انه حتى الان لم يصل الامر الى حد وجود خطر في المدارس ، وبالتالي لم يصدر اي قرارات استثنائية تعدل خطة سير الدراسة والامتحانات في المدارس المعلنة من بداية العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .يذكر ان هناك حالة من القلق يعيشها أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، بعد أن تلاحظ انتشار أعراض فيروسية حادة تشبه أعراض إنفلونزا بين جميع الطلاب في الفصول بمختلف محافظات الجمهورية .وعبر أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قلقهم البالغ على أبنائهم من هذا الوضع ، خاصة مع تأكيد وزارة التربية والتعليم على إلزام الطلاب بالحضور يوميا في المدارس ، و تسجيل الغياب و وضع درجات على الحضور و المواظبة للطلاب هذا العام .وقالت رانيا نور: ياريت الوزارة ترفع الغياب وتقول مفيش امتحانات شهرية بحيث الطلاب تروح علي امتحانات نصف العام فقط ، وقالت صفاء أحمد : دور صعب جدا والطلبة والمدرسين كله واحد الدوروقالت علا جاد : الولاد كلها تعبانة و المدارس بتاخد غياب و مش راضية بإجازة مرضي ، وقالت حنين يحي : الطلاب بيروحوا المدارس مخصوص علشان الغياب وهما تعبانين والعدوى منتشرة بين طلبة ومدرسين ، وقالت هبة حسين : المشكله ان الفصول بها كثافات طلابية غير طبيعية ، وقالت دعاء سعيد : ياريت يرفعوا الغياب لأن ابنى تعبان وهيروح المدرسة لأنه خايف ينفصل بسبب الغيابوعلى مستوى مؤسسي ائتلافات أولياء الأمور الشهيرة ، قال مجدي مدحت مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم : لابد من تنسيق بين وزارة الصحة والتعليم ، فليس من المعقول أن تخرج الصحة عن صمتها وتعلن عن ?يروس المخلوى الواسع الإنتشار ، ومع ذلك تصر وزارة التعليم على إلزام الطلاب بالحضور في المدارس ، واضاف قائلا : عفواً فصحة أبنائنا أهم من أي حضور ولابد أن تتخذ التعليم قرار عاجل بحضور الطلاب بالتناوب وليكن يومين لكل مرحلة دراسيةكما شهد جروب حوار مجتمعي تربوي الذي يتابعه وزير التربية والتعليم عبر تطبيق واتس اب ، عددا من تعليقات مؤسسي ائتلافات أولياء الأمور ، حيث طالبت منى ابو غالي مؤسس ائتلاف التعليم امن قومي بإلغاء امتحانات شهر نوفمبر وخصوصا في ظل انتشار العدوى بين طلاب المدارس حاليا ، على ان يتم الاكتفاء بامتحان نصف العام ويمتحن فيه الطالب في مقررات شهري نوفمبر وديسمبر فقطوقالت اماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية : ارجو ان يتم الغاء امتحان نوفمبر والاكتفاء بامتحان نصف العام ، والا يتم ادراج دروس شهر أكتوبر في امتحان نصف العام ، وأضافت : الوضع في البيوت صعب جدا وكل الأطفال والطلاب مصابه بدور برد وسخونة شديد بسبب الكثافات المرتفعة في المدارس والتي لاحظناها مع عوده الطلاب للمدارس بسبب امتحان شهر أكتوبروزارة الصحة : الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحمومن جانبه .. أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية التي تنشط في الشتاء، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحم.وقال “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن 98% من المصابين بالفيروس المخلوي تظهر عليهم أعراض نزلات البرد، مؤكدا أنها تختفي بعد 5 أيام.وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فصل الخريف والشتاء تنتشر خلالهما الفيروسات التنفسية، وهذه الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي والتي منها فيروس الإنفلونزا.