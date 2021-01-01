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دعا عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي، السلطات الأمريكية لقطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وفتح تحقيق ضدها.



الولايات المتحدة.. دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا والتحقيق معهادعوة أوروبية إلى اتفاق مع روسيا حول "تقسيم" أوكرانيا ورفع العقوبات

وكتب ماسي على "تويتر": "يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل".



وفي وقت سابق، تحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

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ووفقا له، فإن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ينظر فيها الكونغرس، ستؤدي إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة التي لا يستطيع فيها الجانب المدعوم من الولايات المتحدة تحقيق نجاح ملموس.ومن جانبها أشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى أن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الأعمال العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المستودعات التي تحتوي على ذخيرة أجنبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة لقوات الجوفضائية الروسية.