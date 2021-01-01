دعا عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي، السلطات الأمريكية لقطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وفتح تحقيق ضدها.
الولايات المتحدة.. دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا والتحقيق معهادعوة أوروبية إلى اتفاق مع روسيا حول "تقسيم" أوكرانيا ورفع العقوبات
وكتب ماسي على "تويتر": "يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل".
وفي وقت سابق، تحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
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