دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا

صورة الخبر: الكونجرس
الكونجرس


دعا عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي، السلطات الأمريكية لقطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وفتح تحقيق ضدها.

الولايات المتحدة.. دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا والتحقيق معهادعوة أوروبية إلى اتفاق مع روسيا حول "تقسيم" أوكرانيا ورفع العقوبات
وكتب ماسي على "تويتر": "يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل".

وفي وقت سابق، تحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

ووفقا له، فإن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ينظر فيها الكونغرس، ستؤدي إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة التي لا يستطيع فيها الجانب المدعوم من الولايات المتحدة تحقيق نجاح ملموس.

ومن جانبها أشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى أن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الأعمال العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المستودعات التي تحتوي على ذخيرة أجنبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة لقوات الجوفضائية الروسية.

المصدر: نوفوستي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دعوات في الكونجرس لقطع الدعم عن أوكرانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74656

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager