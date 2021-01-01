الأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة

قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن التخزين الثالث لـ"سد النهضة" الإثيوبي توقف يوم 11 أغسطس الماضي عند منسوب 600م فوق سطح البحر.
وأشار إلى أن التخزين توقف عند 9 مليار م3 وإجمالي 17 مليار م3، إلا أنه أثناء الفيضان تحتجز مياه إضافية مؤقتة لعدم قدرة الممر الأوسط على إمرار كامل الفيضان، ووصل المنسوب إلى 604 م بزيادة قدرها حوالى 2.5 مليار م3.
وتظهر صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عودة منسوب البحيرة إلى مستواه الأصلي فى 11 أغسطس مع نهاية موسم الأمطار وفقدها لـحوالي 2.5 مليار م3، ويظهر ذلك من خلال اللون الفاتح على حواف البحيرة نتيجة تراجع المياه.
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