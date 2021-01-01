في مصر سعر أقل فئة من فيات تيبو سيدان يرتفع بشكل هائل

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، أعلنت شركة داينامكس عن تقديم زيادة سعرية جديدة هائلة على سيارتها تيبو 2022 المتاحة في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة 100 ألف جنيه على مختلف الفئات والموديلات، وبذلك بلغ سعر اقل فئة من موديل السيدان نصف مليون جنيه وأقل فئة هاتشباك بسعر 550 ألف جنيه، وهذه أحدث أسعار لفئات موديل 2022 فئة سيدان كالتالي:
- فئة اولي Entry grade AT من 400 إلى 500 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).
- فئة ثانية AT Mid-Grade من 450 إلى 550 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).
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