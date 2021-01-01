رسميا الإعلان عن تقديم كاديلاك ليريك الكهربائية في السوق المصري



كاديلاك ليريك الكهربائية كاديلاك ليريك الكهربائية

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة المنصور للسيارات عن تقديم علامة كاديلاك الأمريكية في مصر بشكل رسمي، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لمجموعة جنرال موتورز، حيث قدمت الشركة سيارة كاديلاك ليريك الكهربائية الجديدة كبداية لإطلاق سيارات الشركة رسميا في مصر.



وتعتبر هذه السيارة بمثابة أول مركبة كهربائية بالكامل تقدمها شركة كاديلاك، كما أنها أول سيارة من مجموعة جنرال موتورز يتم تصميمها على قاعدة عجلات BEV3 المخصصة فقط للسيارات الكهربائية.



وستقدم شركة المنصور للسيارات 5 موديلات مختلفة من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025، أي خلال عامين تقريبا من الأن، وستستفيد هذه السيارات من قيمة الضريبة المنخفضة التي تبلغ 14% فقط المفروضة على السيارات الكهربائية في مصر، وذلك مقارنة بقيمة الضرائب المفروضة على السيارات المزودة بمحركات الوقود العادي.

قد يعجبك أيضا...

وعالميا يتم إطلاق سيارة كاديلاك ليريك الكهربائية بفئتين من المحركات الكهربائية، الأولى تضم محرك كهربائي واحد بقوة 340 حصان وعزم 440 نيوتن متر، مع خاصية الدفع الخلفي، أما الفئة الثاني فتضم محركين كهربائيين بقوة كلية 500 حصان وعزم 610 نيوتن متر مع خاصية الدفع الكلي.جدير بالذكر أن هذه السيارة بدأ تصنيعها في أمريكا خلال شهر مارس من عام 2022 الحالي، وسيتم إطلاقها محليا قرب نهاية عام 2023 القادم بالتزامن مع عدة أسواق عالمية أخرى.