رسميا الإعلان عن تقديم كاديلاك ليريك الكهربائية في السوق المصري

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة المنصور للسيارات عن تقديم علامة كاديلاك الأمريكية في مصر بشكل رسمي، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لمجموعة جنرال موتورز، حيث قدمت الشركة سيارة كاديلاك ليريك الكهربائية الجديدة كبداية لإطلاق سيارات الشركة رسميا في مصر.
وتعتبر هذه السيارة بمثابة أول مركبة كهربائية بالكامل تقدمها شركة كاديلاك، كما أنها أول سيارة من مجموعة جنرال موتورز يتم تصميمها على قاعدة عجلات BEV3 المخصصة فقط للسيارات الكهربائية.
وستقدم شركة المنصور للسيارات 5 موديلات مختلفة من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025، أي خلال عامين تقريبا من الأن، وستستفيد هذه السيارات من قيمة الضريبة المنخفضة التي تبلغ 14% فقط المفروضة على السيارات الكهربائية في مصر، وذلك مقارنة بقيمة الضرائب المفروضة على السيارات المزودة بمحركات الوقود العادي.
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